Unione dei Comuni Viareggio sarà dentro

Viareggio pronta a entrare nell’Unione dei Comuni? Il neo presidente dell’ente, Maurizio Verona, ha voluto incontrare il primo cittadino Giorgio Del Ghingaro che ha confermato la volontà dell’ingresso nell’Unione. "Ho sentito la necessità come primo atto del mio mandato amministrativo di incontrare il sindaco del comune più grande dal punto di vista abitativo – commenta il sindaco di Stazzema e presidente dell’Unione dei Comuni, Maurizio Verona – e Del Ghingaro ha ricordato come già nel 2015 Viareggio aveva deliberato l’adesione all’Unione della Versilia, che non si era poi concretizzata. Ancora oggi condivide il progetto di sviluppo dell’Unione di cui abbiamo parlato in un lungo colloquio. Si è reso disponibile anche di facilitare il percorso, impegnandosi a dialogare anche con gli altri colleghi che attualmente sono fuori dall’istituzione. L’Unione potrà rafforzare le funzioni amministrative già attivate e gestite in forma associata con il risultato di migliorare i servizi ai cittadini e ottenere economie di scala nella gestione di area vasta. Viareggio ha professionalità e risorse umane che potranno essere messe a disposizione per fare il salto di qualità nella gestione di servizi amministrativi. Nei prossimi giorni mi farò carico di incontrare anche gli altri colleghi per coinvolgerli nel progetto – aggiunge Verona – la Versilia unità potrà, partendo dalla pianificazione urbanistica, ottenere opportunità di sviluppo centrando bandi nei diversi settori, economici, ambientali, energetici, forestali, agroalimentari, mantenendo l’autonomia locale e le tradizioni che differenziano i sette comuni del nostro territorio"