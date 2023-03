Unione dei Comuni Entra anche Forte

Anche Forte dei Marmi sarebbe interessata a entrare nell’Unione dei Comuni. Dopo l’incontro con il sindaco di Viareggio, il presidente dell’Unione Maurizio Verona ha incontrato il sindaco Bruno Murzi nella prospettiva di un completamento delle adesioni di tutti i comuni che in questo momento non appartengono all’ente. "Il primo cittadino di Forte – spiega Verona – ha manifestato interesse alla riunione dei comuni della Versilia, ovviamente rimarcando e sottolineando la necessità che l’Unione si sviluppi con le prospettive di una politica unica sul tema dell’urbanistica ad esempio. Questo è uno dei temi importanti sui quali costruire il nuovo ente, aumentando le funzioni che dovranno essere gestite attraverso un percorso che porti alla creazione di uffici unici in grado di portare economicità, efficienza ed efficacia. Il sindaco Murzi ha sottolineato come è necessario giungere all’inclusione di tutti i comuni e ha portato come esempio di efficienza ed efficacia l’Ambito Turistico che oggi Forte dei Marmi guida".