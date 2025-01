Un’intera giornata per essere "Sicuri in montagna d’inverno"

Non diminuisce il numero di incidenti in montagna, soprattutto nel weekend quando gli appassionati vanno ad esplorare le altitudini. Ecco allora che la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico ha promosso l’evento "Sicuri in montagna d’inverno", organizzato da Club Alpino Italiano e Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in tutta Italia per la prevenzione dei pericoli della montagna invernale.

Scopo della giornata è da sempre quello di sensibilizzare, informare e formare i frequentatori della montagna - escursionisti, alpinisti e scialpinisti - sui pericoli in inverno, legati ad esempio a valanghe, scivolate e ipotermia.I tecnici dí Querceta erano presenti con uno stand informativo nel gruppo del Monte Corchia, a Passo Croce a distribuire materiale informativo ma anche a creare un contatto diretto al fine di creare maggiore consapevolezza nel vivere la montagna.