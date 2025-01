Un’equazione salverà il mondo. Partito il progetto "Rifiuti Zero"

Primo appuntamento ieri mattina per il progetto ’Viareggio 5C+3R=RZero’, rivolto alle scuole e ideato dal Comune con il supporto dell’Osservatorio Rifiuti Zero. L’appuntamento si è tenuto alle ’Motto’ alla presenza dell’assessore all’ambiente Rodolfo Salemi.

L’iniziativa nasce con l’intento di guidare gli studenti a un avvicinamento progressivo, ludico e responsabile al rispetto dell’ambiente, partendo da quello più vicino a loro (la scuola e la casa) per estendersi verso il mondo esterno, abbandonando l’economia lineare in favore di quella circolare.

Le finalità vengono perseguite perseguite attraverso una lezione frontale in classe di almeno un’ora, tenuta dai volontari dell’Osservatorio Rifiuti Zero: durante l’incontro i ragazzi vengono coinvolti in attività interattive e dimostrative (analisi del sacco nero, audiovisivi e quiz) e aiutati ad avere un approccio nuovo nei confronti degli scarti. Alla base di tutto c’è l’equazione 5C+3R=RZero. Le 5C sono cuore, cambiamento, coraggio, conoscenza e condivisione unite alle 3 R: riduzione, riuso e riciclo, danno come risultato la strategia ’Rifiuti Zero’.

Le 5 C: il "cuore", inteso come empatia; il "cambiamento", che dev’essere prima di tutto interiore; il "coraggio" di cambiare le proprie abitudini; la "conoscenza" necessaria ad accrescere le proprie competenze; e infine la "condivisione", per moltiplicare le buone pratiche e gli esempi da seguire. E poi le 3 R: "riduzione", in particolare per quel che riguarda gli sprechi; il "riuso", per dare nuova vita alle cose, donandole e condividendole; e infine il "riciclo", che passa da una perfetta raccolta differenziata che porti a zero la quota di rifiuti indifferenziati.

A tutte le classi e gli istituti che vorranno partecipare, verrà richiesto un elaborato finale "Viareggio riduci" (redatto con la modalità ritenuta più idonea, multimediale o tradizionale), che porti a nuove azioni concrete e innovative per ridurre gli imballaggi e i rifiuti, utili a tutta la comunità e da sottoporre all’attenzione del Comune per renderle attuabili.

L’elaborato dovrà essere inviato all’Osservatorio Rifiuti Zero per la giornata mondiale Rifiuti Zero (30 marzo) entro il 10 marzo.