Un’altra frana sulla collina di Fibbialla. Materiale rimosso, strada percorribile

Le colline di Camaiore sono state interessate la scorsa notte da un’altra importante e vistosa frana sulla strada che porta a Fibbialla. Parte del fianco della collina, con il suo carico di terra, rocce e alberature, si è adagiata sulla carreggiata invadendola quasi tutta. Sul posto sono intervenuto gli uomini della Protezione civile di Camaiore che, con l’aiuto degli operai del Comune e di una ditta incaricata hanno provveduto alla rimozione della frana – dovuta alle abbondanti piogge dei giorni scorsi – e a rendere nuovamente percorribile la strada in sicurezza. Lunedì ci sarà un sopralluogo con un geologo per la posa di geo blocchi per la messa in sicurezza temporanea. Successivamente sarà fatto un progetto ad hoc per ripristino della scarpata.

Per quanto riguarda gli interventi del post maltempo, domani il cassone del verde fa tappa a Lido di Camaiore. Dalle 9 alle 17 sarà attivato il servizio di Ersu, in collaborazione con il comune di Camaiore, per permettere alle utenze domestiche di conferire la frazione di verde sfusa o in sacchi verditrasparenti direttamente nel cassone scarrabile, che sarà posizionato in piazza Abba.

"Abbiamo deciso di attivare il servizio in via straordinaria visti i disagi causati dal maltempo – commenta l’assessora all’Ambiente Sara Pescaglini -. Domani tutti i cittadini o i proprietari di seconde case, che magari nel fine settimana saranno occupati nella pulizia dei giardini dopo la pioggia e il vento dei giorni scorsi, potranno portare i propri sfalci di verde a Lido, per conferirli nel cassone coadiuvati da un operatore".