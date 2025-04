Una vetrina su Lucca. Al Mercato del Carmine

Si apre un’importante opportunità promozionale per le eccellenze del territorio, grazie all’accordo del Comune con Fondazione 4223 di Lucca. Fulcro di questa nuovo scenario di sviluppo è il progetto di riapertura del Mercato del Carmine di Lucca, uno spazio storico di commercio e di aggregazione che, dopo un lungo periodo di chiusura, sarà riattivato entro fine anno attraverso un coinvolgimento degli enti territoriali. Uno spazio dal grande fascino, nell’anno Mille convento carmelitano, trasformato in mercato centrale di Lucca dagli anni ‘30 del Novecento. A metà degli anni ‘70 l’inizio di un lento ma progressivo declino sino alla chiusura e allo stato di abbandono in cui è rimasto per anni. Il progetto non rappresenterà solo un vantaggio per il capoluogo di provincia ma anche per le realtà che hanno aderito a questa opportunità, il comune di Seravezza in primis che vi ha ravvisato una straordinaria occasione per creare uno sbocco promozionale. "Consentirà – commenta l’assessore all’ambiente Michele Silicani – di avere un prezioso presidio a Lucca, a vantaggio di una promozione delle nostre realtà ambientali, dell’artigianato, dell’arte. Pensiamo alla nostra montagna, agli appassionati del trekking, ai nostri borghi con le loro peculiarità enogastronomiche e paesaggistiche". "Crediamo fermamente nell’importanza di rafforzare il turismo – commenta l’assessore al settore Tessa Nardini – intercettando i turisti che giungono a Lucca e informandoli sulle numerose manifestazioni"

Fra.Na.