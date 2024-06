Una vacanza di integrazione. I ragazzi delle medie al campus con i disabili

A Forte dei Marmi torna quest’estate “Esperienze” il progetto che ha come obiettivo la socializzazione e integrazione tra i ragazzi con disabilità e giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Una scommessa promossa dalle politiche sociali del Comune, rivolta ai ragazzi con disabilità che avranno la possibilità di vivere momenti di socializzazione e di svago durante i mesi di luglio ed agosto insieme anche ad alcuni ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che potranno fare una ricca esperienza formativa e di crescita. Questi ultimi infatti avranno l’opprtunità di scegliere volontariamente se intraprendere questo percorso di grande valore sociale. "Un progetto questo – sottolinea l’amministrazione comunale – espressione di incontro ed inclusione che sarà di grandissima utilità per tutti, uno scambio, siamo certi, di reciproco arricchimento sul piano umano e d’esperienza. In passato si è dimostrato un percorso positivo e vincente non solo per la crescita dei ragazzi ma anche per una loro consapevole presa d’atto del concetto, ormai inesistente, di diversità". “Esperienze” si svilupperà all’interno del centro estivo “Forte Campus” dedicato ai ragazzi frequentanti la scuola superiore e prevede la partecipazione fino a 5 posti contemporanei di volontari frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, con la possibilità di turni di servizio organizzati. La partecipazione degli studenti volontari al progetto sarà riconosciuta con crediti formativi e i ragazzi saranno formati con un percorso in itinere sulla relazione d’aiuto, tecniche ludiche e animative. Il coordinamento di “Esperienze” è a cura del Centro il Mandala a cui ci si dovrà rivolgere per le iscrizioni: tel. 393 9447194.

Inoltre anche per il 2024 il Comune di Forte dei Marmi conferma i corsi di surf per gli studenti della scuola primaria e per quelli delle scuole superiori di secondo grado per far conoscere e sperimentare il surf a bambini e ragazzi, avvicinandoli ad uno sport sempre di più apprezzato dai giovani e molto praticato nel territorio. Inoltre sono un ottimo modo per conoscere il mare, comprendendo le sue dinamiche e imparando a rispettarlo. Durante i corsi, si apprendono anche nozioni di sicurezza e tecniche di navigazione, oltre che ad avere un’esperienza diretta con le onde e la natura marina. I corsi di 3 lezioni, della durata di un’ora e mezzo ciascuna, completamente gratuiti,si svolgeranno nel periodo maggio e giugno presso lo stabilimento balneare Carlo e saranno tenuti da istruttori qualificati dell’Associazione Marco Surf.

Fra.Na.