Una tradizione che si rinnova. Domani c’è il "Palio dei Barchini"

Tutto pronto per uno degli appuntamenti tradizionali più attesi del territorio, che trasuda storia e cultura locale. Domani va in scena il 57esimo Palio della Madonna del Lago, più prosaicamente "Palio dei Barchini", che anche quest’anno sarà dedicato alla memoria del fondatore Giovanni Bianchi, scomparso nel 2019. Le iscrizioni sono ancora aperte e lo saranno fino a stasera: si raccolgono al centro civico di Massaciuccoli oppure per telefono (Sandro Micheli, 347/3623693; Leonardo Marlia 331/9177080 e Saverio Marlia 3281912588). Già una decina di squadre stanno affilando... i remi per farsi trovare pronte ai nastri di partenza.

Il programma della 57ª edizione del "Palio dei Barchini" si apre alle 16 a Massaciuccoli con la tradizionale punzonatura e benedizione dei barchini che prenderanno parte alla regata; dopodiché, trasferimento a Torre del Lago dove, alle 17, sarà deposta una corona d’alloro al monumento di Giacomo Puccini. Una volta terminati i riti, le squadre scenderanno in acqua e da Torre del Lago partiranno in direzione del porticciolo di Massaciuccoli, dove si terranno le premiazioni. L’evento è organizzato, come ogni anno, dalla Federcaccia di Massaciuccoli.

"Il programma è quello della nostra tradizione – spiega il presidente Leonardo Marlia –, come sempre ci saranno premi per tutti gli equipaggi al termine di una giornata in cui il meteo dovrebbe essere favorevole. Ringraziamo la Pro Loco di Massarosa che ha organizzato una cena sociale il cui ricavato è stato destinato all’organizzazione del Palio e tutte le attività che ci hanno dato e ci stanno dando una mano".

