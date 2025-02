Una strada inagibile. La rabbia dei residenti

Raccolte di firme ignorate per il dissesto della strada che raggiunge Greppolungo. La Lega sostiene i cittadini nella battaglia. Il capogruppo Andrea Pellegrini accusa l’amministrazione Pierucci: "Inutile farsi vedere all’inaugurazione di un parcheggio, mentre il resto del territorio è degradato e i cittadini sono abbandonati. Mi faccio portavoce di un gruppo di 15 famiglie residenti in via del Pianello a Greppolungo – afferma Pellegrini – che da anni chiedono all’amministrazione, ed in particolare all’assessore Graziano Dalle Luche, informato anche da me personalmente, la sistemazione della strada, l’unica via d’accesso per loro. Hanno presentato diverse petizioni con una raccolta firme, l’ultima protocollata mesi fa. Sono veramente esasperati: spesso danneggiano i propri mezzi per transitare lungo quel tratto e, con le ultime piogge, sono stati costretti a farsi trainare da mezzi fuoristrada per poter risalire".

Sono tutte persone che lavorano e pagano le tasse. "Tanta è la loro rabbia – assicura il capogruppo – che si sono offerti di ripristinare autonomamente la strada, ma l’assessore ha detto che era impossibile. Così hanno chiesto alla Polizia municipale di eseguire almeno un sopralluogo e qui hanno messo a verbale che la via è inagibile". L’assessore Dalle Luche è stato messo al corrente di tutto questo, ma ancora non si sarebbe visto: "Questi cittadini non hanno gli stessi diritti degli altri? La strada, che si trova in collina tra oliveti, è anche priva di illuminazione. Spero che Dalle Luche intervenga al più presto, prima che qualcuno si faccia davvero male – chiude Pellegrini " tra l’altro, se qualcuno avesse bisogno di un’ambulanza, non so come potrebbe arrivare".

Isabella Piaceri