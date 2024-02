"Una soluzione per il Piazzone"

VIAREGGIO

Sempre più saracinesce abbassate nelle città italiane. Un fenomeno che attraversa e investe anche Viareggio come i nostri lettori ben sanno. Avendo spesso raccontato come gli assi commerciali del centro abbiano poco alla volta cambiato fisionomia con sempre più fondi vuoti. Adesso anche la segreteria comunale del Pd dopo lo studio della Confcommercio nazionale lancia il suo allarme. "Il quadro che emerge dallo studio dell’Osservatorio sulla demografia di impresa nelle città italiane, realizzato appunto da Confcommercio – osserva il Pd – delinea un calo che riguarda sia i centri storici sia le aree più periferiche delle nostre città, che perdura da anni ma che sembra aggravarsi ulteriormente". Da qui l’invito "e all’amministrazione comunale di Viareggio affinché si adoperi rapidamente per aprire un tavolo di confronto e di lavoro con le associazioni di categoria oer combattere i fenomeni di desertificazione commerciale". Non solo. "Su questi presupposti sarebbe finalmente l’ora conclude il Pd – che il sindaco si confrontasse seriamente anche con i commercianti del mercato di Piazza Cavour che ormai da troppo tempo chiedono certezze per le loro attività e per il futuro del cuore commerciale della nostra città, senza trovare risposta adeguata".