Una sola isola per i rifiuti videosorvegliata

Lotta all’abbandono dei rifiuti con l’istituzione in via sperimentale un’unica isola ecologica video sorvegliata. L’amministrazione comunale in accordo con Ersu ha deciso di allestire, in via temporanea, l’area in via Vico che sarà attiva a partire dal lunedì 18. "Un atto per porre fine al perdurare dell’abbandono dei rifiuti nelle diverse isole – spiega il sindaco Bruno Murzi – soprattutto in quella di via Papa Giovanni XXIII. A questo si aggiunge anche il ripetuto utilizzo ad uso domestico delle isole del centro da parte di alcune utenze commerciali. E per ovviare a quest’ultima problematica stiamo lavorando ad un progetto di isole ecologiche a scomparsa dedicate al conferimento delle attività". Dal 18 pertanto le isole in Via Matteotti, Via Vittorio Veneto, Via Giglioli e Via Olmi confluiranno in un’unica isola ecologica adiacente al parcheggio di via Vico che sarà recintata, presidiata e video sorvegliata.

L’isola ecologica sarà aperta: lunedì dalle 6,30 alle 12,30; martedì e mercoledì dalle 13 alle 19; giovedì chiuso; venerdì e sabato dalle 13 alle 19; domenica dalle 16 alle 22. Le aree del paese che erano adibite a isole ecologiche saranno smantellate e sorvegliate, con il supporto di telecamere e delle Guardie Ambientali Volontarie. L’isola ecologica di via Vittorio Veneto sarà smantellata a cura di Ersu ed al suo posto verrà creata un’area a verde, mentre presso l’isola di Via Matteotti la siepe sarà potata all’altezza di circa 80 centimetri per non nascondere eventuali abbandoni di rifiuti.