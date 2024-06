Una sfilata d’abiti “in carta“. Le creazioni più green sulla passerella di Lido

"Poi, quella sera, come per magia Ago e Filo chiamaron Carta e Colla per veder il da farsi. Provaron e riprovaron, l’idea più semplice, la più bella.

Rovesciaron tutto sul tavolo, incollata carta su carta, ritagliate le linee chiamaron Colori&Pennelli. C’era lavoro per tutti e persin i più piccin-picciò s’infarinaron dita e nasini". E sembra di vederli già, come nella filastrocca, quei “piccin picciò“, adoperarsi di ago, filo, carta e colori e sfilare, domani sera, in piazza Principe Umberto.

È infatti una sfilata “più green“, destinata al riuso di carta, all’utilizzo e allo sviluppo della manualità unita all’artigianalità, allo stare e giocare insieme, la nuova iniziativa che si terrà domani, dalle 21, promossa da Piccoli Passi, in ricordo anche di abiti, t shirt, jeans, piumini e felpe che dagli anni ’80 ad oggi si sono alternati nelle vetrine del loro negozio. "Un’idea e un sogno realizzabile - dice il titolare Angelo Palmerini - realizzata grazie alla collaborazione con Sonia Paoli di Also Eventi a cui abbiamo proposto l’idea e da ottima organizzatrice ne curerà la Regia".

Una passerella di abiti di carta, in cui potrannoo cimentarsi tutti quanti, piccoli e ragazzi, che desiderano realizzare, con carta, colla, colori, scotch e fantasia, delle proprie creazioni. Le realizzazioni potranno essere a tema libero, con balze, riporti, ventagli, piatti, pois e foglie colorate, dando sfoggio alla creatività e all’immaginazione di aspiranti stilisti e stiliste, e con l’opportunità, per intere famiglie o gruppi di amici, di partecipare con abiti a tema, da ballerine, principesse a supereroi e robot. A fine serata saranno consegnati anche i premi, distinti in categorie: al più “PiccinPicció“, all’abito più fantasioso, a quello più pois e alla creazione più a marinaretto.

L’accesso all’evento è libero. Per informazioni si può contattare o recarsi al negozio Piccoli Passi in via Italica, che prevede uno sconto per tutti i partecipanti alla sfilata per un aiuto , o un suggerimento, presentandosi in negozio con una foto dell’abito in definizone. Per prenotare la partecipazione alla sfilata, e la propria posizione di uscita, è possibile chiamare il 33853 16132 di Also Eventi.