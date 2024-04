"Una serata di celebrazione e gastronomia al Principino: L'arte in cucina festeggia sette anni con un ricco menù e ospiti illustri"

Una serata di musica, talk, degustazioni e prelibatezze culinarie con il ricco menù studiato appositamente dallo chef Lorenzo de Vivo Martini è stato il cocktail perfetto per celebrare al Principino i sette anni de L’arte in cucina, gli artisti incontrano gli chef - Editoriale Giorgio Mondadori. La serata è stata condotta da Guendalina Cappellano, da Domenico Monteforte, autore della collana libraria e da Fabrizio Diolaiuti. Tantissimi gli ospiti presenti alla serata: oltre alla senatrice Susanna Donatella Campione erano presenti artisti, pasticceri, chef, scrittori e giornalisti, oltre che imprenditori e rappresentanti delle istituzioni di diversi comuni della Versilia. Una serata che ha di fatto aperto la ricca stagione di eventi del Principino di Viareggio oltre che ribadito il grande successo editoriale de L’arte in cucina, prestigiosa collezione che a breve si arricchirà dell’ottavo volume dedicato questa volta al pesce in tutte le sue sfumature.