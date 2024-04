Una regata sulle note di Giacomo Puccini. Vele storiche spinte dal vento e dalle arie

Una veleggiata sul Massaciuccoli accompagnata dalle note di Giacomo Puccini, che dal lago – descritto da lui stesso come un “paradiso“ – si è lasciato ispirare per comporre le sue opere immortali. Così il Circolo Velico Torre del Lago, in collaborazione con il Comune di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano, organizza il primo raduno di vele d’epoca, sospinte dal vento e dalle arie liriche, per celebrare il centenario delle scomparsa del maestro, deceduto a Bruxelles il 29 novembre 1924.

L’evento si svolgerà il prossimo 27 e 28 aprile, e alla gara velica non competitiva verrà abbinato un percorso alla scoperta della storia di Puccini, del territorio in cui ha vissuto, e delle imbarcazioni dell’epoca. L’esperienza sarà dunque aperta a tutti, anche ai visitatori che non si cimenteranno nella veleggiata ma che potranno immergersi nell’esperienza seguendo la gara da terra e partecipando a tutte le iniziative correlate organizzate nello splendido parco della Musica su cui affacciata il Gran Teatro della frazione.