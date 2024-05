Meteo Toscana, arrivano i temporali. Le previsioni: dove pioverà e quando

Firenze, 20 maggio 2024 - Prosegue il meteo instabile. Dopo alcuni brevi temporali tra la notte scorsa e il primo mattino di oggi sulle province di Firenze e Prato, ci aspetta una mattinata con ampie schiarite. Ma non illudiamoci. Come fanno sapere dalla sala meteo del Lamma, tra “fine mattinata e primo pomeriggio (di lunedì 20 maggio, ndr) ci sarà un aumento della nuvolosità”, soprattutto nelle zone interne. Ecco che avremo “temporali pomeridiani in modo particolare sulle province di Firenze, Arezzo e Siena”. L’instabilità proseguirà anche in serata e durante la notte, con “nuovi temporali che potranno generarsi pure lungo la costa”.

“Per avere un miglioramento dovremo attendere domani pomeriggio”, proseguono dalla sala meteo del consorzio. Ma sarà una pausa momentanea dato che la mattina del 22 potranno esserci precipitazioni anche temporalesche sulle province nord-occidentali e, nel pomeriggio, sulle zone interne, in particolare sulle province di Grosseto, Siena e Arezzo. Giovedì 23, tempo variabile con ampie schiarite. Possibilità di locali precipitazioni, in prevalenza rovesci o temporali, in mattinata sulle province nord-occidentali e nel pomeriggio sulle zone interne.

Dal Lamma concludono dicendo che in mattinata verrà deciso se emettere o meno un’allerta.

Le previsioni del Consorzio Lamma

Lunedì 20 maggio

In prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali sparsi dal primo pomeriggio a partire dall'Arcipelago e dalla costa meridionale in rapida estensione alle zone centro-settentrionali. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: massime in aumento al centro-sud, in lieve calo al nord.

Martedì 21 maggio

Nella notte e al primo mattino molto nuvoloso con rovesci e temporali, sparsi. schiarite già nel corso della mattinata a partire dalla costa centro-meridionale in rapida estensione alle altre zone. Residue piogge soprattutto sui rilievi. Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa. Mari: fra mossi e molto mossi sul settore settentrionale. Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Mercoledì 22 maggio

Poco nuvoloso con addensamenti associati a precipitazioni anche temporalesche, in mattinata sulle province nord-occidentali e nel pomeriggio sulle zone interne in particolare sulle province di Grosseto, Siena e Arezzo. Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sulla costa settentrionale. Mari: molto mossi a nord dell'Elba, mossi a sud. Temperature: minime in calo, massime stazionarie.