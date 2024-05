Meteo Toscana, è allerta gialla: possibile pioggia forte

Firenze, 20 maggio 2024 – Scatta un’allerta gialla in Toscana: rischio idrogeologico e temporali, su questo si basa la valutazione della Protezione Civile che dunque innalza l’attenzione sul possibile brutto tempo.

L’allerta riguarda l’intero territorio toscano e scatterà alle 14 di lunedì 20 maggio per chiudersi martedì 21 maggio alle nove. Saranno possibili colpi di vento e temporali anche di forte intensità con possibile ingrossamento del reticolo minore dei corsi d’acqua.

Il grafico che mostra l'allerta gialla: è per tutta la Toscana e scatta dalle 14 di lunedì 20 maggio

Le previsioni meteo avevano già in questi giorni mostrato il possibile peggioramento in Toscana. Martedì 21 maggio scatterà una nuova allerta gialla, stavolta per vento, sul Mugello. Scatterà alle 12 e andrà avanti fino alle 22.

Ma ecco un decalogo su cosa fare in caso di allerta gialla. Importante, per i cittadini informarsi sui rischi del tuo territorio e sui canali di informazione istituzionali. Prestare la massima attenzione all’evoluzione meteo e alle comunicazioni istituzionali e in particolare del Comune di riferimento.

Il rischio idrogeologico comprende la possibilità di frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia, colate di fango, ecc., che possono creare condizioni di pericolo per strade, ferrovie e anche abitazioni. Comprende anche i fenomeni di allagamento causati da corsi d'acqua minori quali canali di bonifica e torrenti che spesso possono avere delle piene improvvise.