Pineta e Passeggiata. Una domenica con tante iniziative tra sport e salute

VIAREGGIO

Una domenica all’insegna della vita all’aria aperta e dell’attenzione alla salute quella vissuta ieri a Viareggio. Si è iniziato dalla Pineta dove in mattinata si è svolta l’inziativa “Grilli in testa“, manifestazione ideata da Samuel Giannetti, laureato in Scienze Motorie e attualmente studente di Psicologia all’Università di Pisa e dalla 31enne Samanta Ciafro, psicologa ad approccio umanistico-bioenergetico e specializzata in Psicologia dello Sport, con la collaborazione dell’associazione “Riaccendi il Sorriso” presieduta dalla dottoressa Rosaria Sommariva e patrocinata dal Comune di Viareggio (rappresentato dall’assessore allo sport Rodolfo Salemi). Poi la giornata è proseguita con il raduno degli amanti del Tmax Yamaha in piazza Maria Luisa.

Mentre nel pomeriggio, si è svolta con raduno al Belvedere delle Maschere, la “Camminata del Cuore“, passeggiata di 10 chilometri, per promuovere il movimento come strumento di prevenzione per la salute psico-fisica e parlare di inclusione. Oltre alla camminata, l’evento ha visto la partecipazione di specialisti e l’opportunità di eseguire dei check up gratuiti come il test della glicemia in collaborazione con il reparto di Diabetologia dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, Croce Rossa e Associazione Diabetici Versilia. In più, tutti gli iscritti hanno ricevuto la t-shirt dell’evento e un carnet di valutazioni medico-sanitarie e test preventivi da poter svolgere gratuitamente o a prezzo calmierato già ieri o nelle prossime settimane. Il carnet, del valore di oltre 300 euro, è stato messo a punto in collaborazione con FarmaCity, Centro Medico Specialistico Versilia e Croce Verde di Viareggio. A dare il via alla Camminata era presente per il Comune di Viareggio, l’assessore al Turismo e alle attività produttive Alessandro Meciani.