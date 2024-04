Una piazza all’ex Greppia. Oggi si illustra il progetto

L’appuntamento è atteso: oggi alle 18 a Villa Bertelli sarà illustrato nei dettagli il progetto di riqualificazione degli spazi dell’ex Greppia. Saranno presenti il sindaco Bruno Murzi (nella foto) e l’architetto Marco Pacini. L’obiettivo è quello di presentare la linea che da sempre persegue l’amministrazione comunale e che è stata cavallo di battaglia in campagna elettorale: espropriare l’ex immobile da decenni in degrado, abbatterlo per realizzare uno spazio aperto adibito a piazza (con panchine e utilizzo di materiali locali) proprio di fianco alla chiesa di Sant’Ermete. Così da recuperare urbanisticamente una porzione di tessuto da troppo tempo in stato di incuria assoluta. Un progetto che vede la ferma convinzione del primo cittadino, che ha anticipato di avviare a breve l’iter per l’esproprio del bene. E che, invece, ha registrato il risentimento del gruppo dei paesani che ha raccolto firme per invocare un percorso partecipato.