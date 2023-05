Una petizione per salvare l’indirizzo musicale

Dopo il corteo, che come un fiume ha attraversato i luoghi di Puccini nella frazione, la mobilitazione per scongiurare il taglio dell’indirizzo musicale alle scuole “Gragnani“ di Torre del Lago e “Viani“ di Viareggio si apre a tutta la città attraverso una raccolta firme per chiedere all’Ufficio scolastico regionale di sospendere la soppressione, frutto di un calcolo basato sul numero di iscrizioni. Che vale per le piccole realtà come per le Metropoli. "Una provincia come Lucca patria di Boccherini, Catalani e Puccini – spiega il Comitato, nato in difesa dell’indirizzo musicale – non può vedersi decurtate due sezioni musicali, perché in questa realtà territoriale la musica non va cacciata via, ma va accolta e potenziata in tutte le scuole di ogni ordine e grado in quanto tratto distintivo dell’intera popolazione".

"Quindi – proseguono – auspichiamo che si valorizzi il lavoro fatto da docenti e alunni garantendo la possibilità di iscriversi a chiunque lo voglia e sottolineano come questa paventata soppressione abbia generato sgomento, frustrazione in gran parte della popolazione scolastica che si è riunita per lottare". Le firme vengono raccolte al bar Luisa, vicino alle scuole medie “Gragnani“ a Torre del Lago; e la cartoleria Replay 2.0 di Eleonora Bertacca, di fronte alle scuole “Vera Vassalle“ di Viareggio. "Noi – conclude il Comitato – chiediamo una deroga, affinché gli studenti possano intraprendere il percorso di studi prescelto".