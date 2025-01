Una lunga scìa di eventi per festeggiare i 160 anni. Dalle formelle della memoria al convegno sugli adolescenti

"Memoria e solidarietà". Sarà il filo conduttore del programma di eventi per i 160 anni della Croce Verde. Il primo si è svolto ieri, nella sala del sala Leone, con la partenza della mostra dei bozzetti degli studenti del liceo artistico "Stagi" per la scelta delle formelle della memoria da posizionare lungo la mulattiera da Valdicastello a Sant’Anna di Stazzema. Ad aprile, alla sede di via Capriglia, saranno inaugurati il riqualificato piazzale "del Platano" e una mostra fotografica, e il 25 aprile sarà celebrata la Liberazione. A maggio il convegno "L’adolescenza tra disagio e silenzio", a giugno il convegno "Soggetti deboli e tutela dei diritti" e assemblea Anpas Toscana. A luglio festa di compleanno della Croce Verde e presentazione del libro di Berto Corbellini Andreotti, oltre all’inaugurazione delle formelle dello "Stagi". A novembre convegno sulle Rsa e chiusura dei festeggiamenti.