Una lezione dedicata alla sacra sindone

Studenti a lezione sulla sindone con la professoressa Emanuela Marinelli, l’esperta sindonologa a livello internazionale, che ha dedicato ben 23 libri al sacro lino. Un’opportunità di approfondimento scientifico e storico ha coinvolto gli studenti del Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci, che hanno partecipato a una conferenza dedicata al sacro telo. L’evento rientra nel progetto "Scienza e fede", che da anni viene proposto agli studenti delle classi quarte dello scientifico. A fare gli onori di casa sono state le professoresse Eleonora Prayer e Carmela Novellini, lasciando poi la parola alla vicepreside Lara Casadio che ha portato i saluti e i ringraziamenti di Silvia Barbara Gori, dirigente al Barsanti e Matteucci. "È fondamentale che i giovani si avvicinino a temi come quello della Sindone con uno spirito critico e informato –ha sottolineato la Marinelli –. Il mio obiettivo è fornire gli strumenti per comprendere la complessità degli studi che sono stati condotti, al di là delle facili semplificazioni o delle leggende metropolitane. Inoltre una recente ricerca scientifica ha smentito la validità del test del carbonio: infatti non è possibile affermare che la datazione al radiocarbonio del 1988 fornisca la prova definitiva che l’intervallo di età sia preciso e rappresentativo dell’intero tessuto". Gli studenti, preparati e curiosi, hanno rivolto molte domande. Emanuela Marinelli ha risposto con chiarezza e precisione, evidenziando la rigorosità metodologica che caratterizza la sindonologia moderna e illustrando le più recenti scoperte e le domande ancora aperte.