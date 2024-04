Una giornata a tu per tu con le notizie nella sede centrale de La Nazione

CAMAIORE

Trasferta fiorentina per i ragazzi della classe IIC della scuola secondaria di primo grado “Pistelli“ di Camaiore, che ha visitato la sede centrale del nostro giornale a Firenze. Una mattinata a tu per tu con la redazione e i giornalisti che hanno risposto alle domande dei giovanissimi alunni, i quali sono anche tra i protagonisti di "Cronisti in classe", il progetto de La Nazione, giunto alla sua XXII edizione, che consente alle classi partecipanti di realizzare un’intera pagina di giornale.

Nel corso della visita i ragazzi hanno potuto verificare "in diretta" come nasce il giornale e come si svolge il lavoro in redazione e hanno avuto un assaggio delle varie fasi di preparazione del quotidiano: le riunioni e la scelta delle notizie, il mestiere del cronista, come si scrive un articolo, la videoimpaginazione e il rapporto con le fonti. I giovani ospiti hanno rivolto numerose domande anche ai colleghi della redazione Internet, la frontiera più avanzata del lavoro giornalistico, in una logica di sempre maggiore integrazione tra carta stampata, giornale digitale e notizie pubblicate sui portali web delle redazioni locali de La Nazione e sui canali social della nostra testata, che proprio quest’anno festeggia 165 anni di vita.

Ed ecco i nomi dei protagonsiti della classe IIC e dei loro insegnanti: Paris Barsotti, Viola Battistoni, Alessandro Benedetti, Angelica Benedetti, Francesco Brudaglio, Gabriele Cecchi, Lavinia Dazzi, Margherita Faina, Nicola Falorni, Alessio Francesconi, Alessio Giannecchini, Bilal Hakim, Nadia Jarmouni, Giulia Lari, Alessandro Marchetti, Lorenzo Moriconi, Karim Nacach, Yelena Pasquinucci, Jonathan Silvio Romanini, Christian Rutigliano, Ambra Trotta. Insegnanti: Viviana Viola, Francesco Pensabene,

Claudia Da Prato e Barbara Pardini, mamma di Gabriele e rappresentante dell’associazione Fiore di Loto.