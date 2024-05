Una ferita nella Pineta. Valanga di bidoni scaricati nel parco

Una valanga di bidoni di calcestruzzo e altro materiale per le lavorazioni industriali è stata scaricata, abusivamente, nel parco di Levante. In un contro vialetto a pochi passi dalla vecchia piscina comunale, che prosegue fino alla Madonnina di Lourdes, dove d’estate i fedeli d’estate si ritrovano in preghiera. La denuncia è stata condivisa dal "Comitato per la salvezza della Pineta di Viareggio", impegnato nella tutela dell’ambiente, che ora chiede alle istituzioni un intervento di bonifica e maggiori controlli.