Una domenica di pulizie sulla spiaggia del Triangolino

Una nuova mobilitazione per la pulizia delle nostre spiagge e del nostro mare. Torna, domenica mattina al Triangolino della Darsena, l’iniziativa “Adopt a Beach”, organizzata dalle associazioni Wwf Alta Toscana, Legambiente Versilia, Lipu, Amici della Terra, AnimalAid e con la collaborazione con l’Associazione pescatori sportivi del porto di Viareggio. Per chiunque voglia partecipare, collaborando a liberare quel piccolo tratto di arenile dai rifiuti, il ritrovo è alle 9 al parcheggio del faro, lungo il Muraglione. Saranno messi a disposizione guanti e sacchi per tutti.

"Questo evento – ricorda Riccardo Cecchini, presidente di Legambiente Versilia e portavoce degli ambientalisti – è nato lo scorso febbraio, a seguito della denuncia da parte delle associazioni ambientaliste che avevano segnalato il pericolo che lenze ed ami abbandonati presentano per l’avifauna". Proprio in questa zona, infatti, era stata avvistata una beccaccia di mare (Haematopus ostralegus) con una lenza avvolta attorno alla zampa. Purtroppo, a causa delle ferite riportate, il volatile finì per perdere l’arto.

"Obiettivo di questa seconda edizione, autorizzata dall’Autorità Portuale – prosegue Cecchini – è rimuovere quanti più rifiuti possibili, in questa preziosa area di Viareggio la cui importanza è riconosciuta da birdwatchers e fotografi. L’evento vuole anche essere un’occasione per sensibilizzare la comunità sulla necessità di una pesca responsabile e di un maggiore rispetto per l’ambiente".

Anche questa volta a fianco delle associazioni ambientaliste saranno presenti i pescatori dell’associazione sportiva del porto di Viareggio. "E naturalmente – conclude il presidente di Legambiente Versilia – invitiamo tutti gli altri pescatori e i frequentatori dell’area ad unirsi alla pulizia".

Red.Viar.