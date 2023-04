Una comandante donna In Capitaneria di Porto

Per la prima volta la Capitaneria di Porto avrà una guida al femminile. Al comando è infatti atteso l’arrivo a breve termine della comandante Silvia Brini, 48 anni, con alle spalle una serie di esperienze maturate in varie Capitanerie, fra cui quella di Carrara dove, nel 2012 era stata ufficiale con l’incarico di capo servizio operativo. E’ stata anche comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci, che, come si sa, ha un legame speciale con Viareggio. A Viareggio Silvia Brini prenderà il posto di Alessandro Russo, chiamato ad altri incarichi. Originaria di Pontedera, dove ha svolto studi classici, Silvia Brini si è laureata in giurisprudenza e ha poi frequentato l’accademia navale di Livorno. Ha svolto pratica forense, ma il richiamo del mare è stato troppo forte per lei che ha poi deciso di intraprendere la carriera militare, raggiungendo importanti traguardi professionali.