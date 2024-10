Una città da leggere tutta d’un fiato: "Un libro in dono ad ogni nuovo nato"

Il progetto “Pietrasanta, una città da leggere”, candidato al bando “Città che legge” 2023, è fra i migliori 35 d’Italia e beneficiario della massima quota (30mila euro) riservata alle municipalità con popolazione fra 15.001 e 50mila abitanti. E’ grande la soddisfazione per il sindaco Alberto Giovannetti e dell’ufficio cultura per l’esito del bando aperto dal “Centro per il libro e la lettura” di Roma che metteva in palio risorse. “"Questo è il nostro ‘fare cultura’ – sottolinea il primo cittadino – grandi esposizioni, come quella del Maestro Park Eun Sun; iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico, come la web app dedicata al Parco Internazionale della Scultura Contemporanea; ma anche rilanciando il ruolo di luoghi come la biblioteca". Al bando potevano candidarsi i Comuni che avevano ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023. Il progetto di Pietrasanta si è classificato al 7° posto sui 45 ammessi a graduatoria nella sezione di riferimento. La proposta, costruita su una rete di partenariato che, oltre al Comune unisce Cooperativa Itinera, Coop Culture, Libreria Nina e la compagnia Coquelicot, con la regia della biblioteca comunale, è composta da una serie di attività sviluppate nei prossimi mesi: “Benvenuti al mondo!”, una festa per i nuovi nati con consegna di un libro e la tessera della biblioteca; “La Biblioteca va a scuola”; “Letture piccine” con i volontari di Nati per Leggere Versilia per la fascia 0-6 anni; ancora, i gruppi di lettura e gli “Incontri con gli autori”. Infine, “I libri invadono la città” per letture condivise fra adulti e bambini, mostre e laboratori e “Io sono l’altro”, 36 occasioni d’incontro con gli ospiti della comunità terapeutica “La Rocca”, del centro diurno “SuperAbile” e della Rsa Villa Ciocchetti. Le risorse dal bando copriranno circa il 60% del costo del progetto, pari a 50.945 euro e che sarà completato con fondi dell’ente.