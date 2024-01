Una befana speciale in pediatria. Con gli agenti e i vigili del fuoco

Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco di Lucca si sono uniti nel segno della solidarietà per evento speciale. Protagonisti i bambini, cittadini del domani, degenti presso i reparti pediatria degli ospedali San Luca di Lucca e Versilia. Una delegazione del personale in divisa ha dunque scortato la Befana nelle corsie, accompagnando la vecchina nella distribuzione di doni e dolcezze ai piccoli pazienti. Nell’occasione gli agenti e i vigili del fuoco hanno omaggiato anche il personale dei reparti pediatrici, in segno di riconoscenza e apprezzamento per il grande impegno profuso quotidianamente nella salvaguardia della salute dei più piccoli, specie in un periodo dell’anno così delicato come quello invernale.