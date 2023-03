Una barbarie senza fine Dall’inizio dell’anno già 90 donne accolte al Centro antiviolenza

"Con il lavoro che faccio, non avrei pensato di arrivare a chiedervi aiuto". È solo una delle tante voci che in questi mesi si è rivolta alla Casa delle donne. I numeri parlano chiaro. Sono già 90 le donne accolte nei primi mesi dell’anno dal Centro antiviolenza "L’una per l’altra" della Casa. Di queste, ventotto sono nuove, in prevalenza italiane, con un’eta che va dai 30 ai 50 anni. Ma si riscontra anche per questo anno un aumento nella fascia 18-29. "È un’emergenza che colpisce ogni classe sociale. Nel caso delle giovanissime si va dalle molestie, allo stalking, alla violenza sessuale. Nel resto dei casi è sempre la violenza psicologia a prevalere, cui seguono quella fisica ed economica", sottolinea Elisa Petrini, coordinatrice del Centro. Il comune con più richieste è sempre Viareggio, il più popoloso, poi Camaiore, Pietrasanta, Seravezza e Massarosa. La maggior parte ha un lavoro precario. A subire violenza sono donne coniugate con il marito maltrattante, oppure anche da un ex compagno. "E’ il classico insospettabile — evidenzia l’operatrice — nel 90% dei casi italiano, con un’occupazione stabile e con un’eta che va dai 30 ai 60 anni. L’uomo della porta accanto che non desterebbe mai alcun sospetto". Non c’è...