Un weekend di feste. Dal tradizionale volo agli stand tutti da gustare

C’è la maxi-calza della Befana srotolata sulla facciata della pieve di Valdicastello, insieme a 10 chili di “befanini“ tutti da gustare, mentre a Camaiore andranno a braccetto golosità e solidarietà visto che i fondi saranno devoluti all’ospedale “Meyer“ di Firenze. E poi l’evento con dj set nel borgo montano di Levigliani, il tradizionale volo della Befana nel centro di Seravezza fino all’atmosfera magica a Forte dei Marmi con tanto di trampolieri. Anche la Versilia è pronta a festeggiare la vecchietta più amata dalle famiglie con una serie di eventi, in agenda tra oggi e domani, che abbracceranno diversi punti del territorio con un menù confezionato per soddisfare la curiosità di grandi e piccini.

Camaiore. Oggi alle 15 nel parcheggio della pasticceria “Rossano“ per il terzo anno ci sarà l’evento benefico “Una Befana per il Meyer“, patrocinato dal comune di Camaiore per raccogliere fondi a favore dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze. L’evento è organizzato dal Rione Nocchi insieme alla pasticceria “Rossano“ e l’ottica “Centro Visione“ in collaborazione con la gastronomia “da Nicola“ e la palestra “Punto Fitness“ di Camaiore. Si alterneranno canti con le Befane e la musica del dj Full Blind Marco Lemmetti. I più piccoli riceveranno caramelle e potranno scegliere di farsi decorare il viso da una truccabimbi o farsi scattare foto, mentre i più adulti potranno gustare i necci con la ricotta o la crema di nocciola del Rione Nocchi oppure acquistare le calze della Befana realizzate a mano da volontari e riempite di chicchi grazie al contributo di “Versilia food and wine“. Fiore all’occhiello la partecipazione degli studenti dell’indirizzo musicale delle scuole medie “Pistelli“ di Camaiore (istituto comprensivo Camaiore 1), i quali accompagneranno la Befana con i loro strumenti.

Pietrasanta. Oggi alle 15 “Festa della Befana“ a Valdicastello davanti alla pieve di San Giovanni e Santa Felicita, che ha promosso l’evento insieme alla parrocchia di Valdicastello. Sui banchi 10 chili di “befanini“, e poi bomboloni, panzanelle, cioccolata e tanto altro, oltre alle caramelle per i bambini. Si esibirà la filarmonica “Versilia“ di Capezzano Pianore, mentre il Comitato feste paesane ha collocato una maxi calza sulla facciata della pieve.

Forte dei Marmi. Domani alle 15 piazza Garibaldi si trasformerà in uno scenario incantato tra spettacolo, musica e divertimento. È prevista infatti la presenza del “Circotà“, con trampolieri altissimi e colorati. Non mancherà poi la Befana con il suo sacco pieno di dolci e caramelle da distribuire ai bambini. Fino agli spettacoli di giocoleria, momenti musicali per far ballare tutti e un’area dedicata al truccabimbi. Inoltre resterà aperta la pista di pattinaggio nella pineta Tarabella nell’orario 10-13 e 14,30-23.

Seravezza. Si intitola “La Befana che vola“ lo spettacolo promosso domani in piazza Carducci. Alle 15 come ogni anno la Befana volerà sopra la piazza grazie al Gruppo speleologico archeologico versiliese, a cui seguiranno esibizioni a cura degli artisti di “Circotà“ e “Mid“, fino allo stand gastronomico a cura della Pro Loco Seravezza. Alle 17,30 concerto a cura del coro gospel “Quelli del Lunedì“ e del coro “Armonia Nuova” nel Duomo dei SS. Lorenzo e Barbara, ad ingresso libero.

Stazzema. Levigliani si prepara alla lunga serata oggi dalle 19,30 in poi. Nelle vie del borgo si apriranno gli stand di street-food e fino alle 21,30 musica e animazioni per i bambini. Il momento clou sarà il volo della Befana che dal campanile della chiesa giungerà fino alla piazza centrale. Poi ancora musica fino alle 23,15 con lo spettacolo pirotecnico.

Daniele Masseglia