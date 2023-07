Un tuffo nei mitici anni Ottanta

Grande serata di “Ritorno agli Ottanta” con il concerto in programma venerdì, alle 21, nell’area medicea. Sul palco, con la spumeggiante conduzione dei Gemelli di Guidonia (in foto), si alterneranno Ivana Spagna, Ivan Cattaneo, Sandy Marton, Viola Valentino, Marco Ferradini, Franco Fasano e Gazebo con i loro grandi successi.

Nel corso del concerto verrà consegnata una targa premio ad Alberto Salerno, importante paroliere, produttore discografico e figlio d’arte, infatti il padre Nisa, Nicola Salerno, è stato autore dei più grandi successi di Renato Carosone. “Il Salerno“ - come lo chiama la moglie Mara Maionchi - è autore di “Io Vagabondo“ dei Nomadi, negli anni Ottanta fu l’artefice e autore del successo “Terra Promessa“ di Eros Ramazzotti, di “Donne“ con Zucchero e produttore con la moglie di Mango e Tiziano Ferro. "Sono veramente felice del risultato che stanno ottenendo sia la mostra “Ritorno agli Ottanta“, che conta a oggi oltre 5 mila visitatori, sia i live collaterali - commenta Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee -. Un evento che sta contribuendo a dare nuova vitalità a Seravezza". Nelle ultime ore è stata necessaria una modifica in corsa al programma per l’indisponibilità di Fiordaliso, "Desideriamo rivolgere un affettuoso augurio di pronta guarigione a Fiordaliso - sottolinea il direttor artistico Franca Dini - e diamo un benvenuto a bordo di questa appassionante serata a Paul Mazzolini in arte Gazebo" che tutti ricordano in particolar modo per il brano “I like Chopin“.

Gli spettatori potranno usufruire del servizio navetta, con corse dalle 19 alle 21 dal terminal ferroviario di Querceta, e ritorno. Ultimi biglietti disponibili su VivaTicket o a Palazzo Mediceo. Per info: tel 0584 756046 e 0584 757443