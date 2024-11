Un secolo dalla morte del Maestro. Domani giornata ricca di eventi. Il nuovo Belvedere sotto i riflettori

Tanti gli eventi per la ricorrenza del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, che cade domani. La data-anniversario del 29 novembre prevede una vera e propria “maratona pucciniana” che vedrà Torre del Lago al centro di questo sentito tributo al Maestro, organizzato dal comune di Viareggio, dalla Fondazione Festival Pucciniano e dalla Fondazione Simonetta Puccini.

La cerimonia prenderà avvio la mattina sul nuovo piazzale Belvedere, alle 10,30, con la deposizione della corona di alloro alla scultura del Maestro. A rendere solenne la cerimonia, a cui saranno presenti le autorità, la partecipazione della fanfara del Comando interregionale marittimo nord della Corale Giacomo Puccini .

Prima della Santa Messa che sarà celebrata dal vescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, sarà eseguito il Requiem di Giacomo Puccini per coro a tre voci miste, viola e organo che il Maestro compose nel 1905, in occasione del quarto anniversario della morte di Giuseppe Verdi e vede protagonisti i soprani Serena Farnocchia, Alessandra Meozzi e Silvia Pantani, insieme ai tenori Alessandro Fantoni e Marco Miglietta, e al baritono Sergio Bologna. Accompagnano al basso Abramo Rosalen, alla viola Chiara Morandi e all’organo: Silvia Gasperini.

La Santa Messa e il Requiem, che si svolgeranno all’interno della Villa Museo Puccini, saranno fruibili dal ledwall collocato sul piazzale Belvedere.

Il programma prosegue alle 12.30 con la proiezione all’Auditorium Simonetta Puccini della mitica pellicola di Sandro Bolchi, lo sceneggiato televisivo in cinque puntate del 1973, dedicato alla vita del compositore e che ha come protagonista, uno straordinario Alberto Lionello; per poi spostarsi nel pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe dove sarà eseguita la "Messa a quattro voci" di Giacomo Puccini, composizione comunemente conosciuta come "Messa di Gloria", scritta nel 1880 dal ventiduenne Puccini e composta come tesi di laurea per l’Istituto Musicale Pacini di Lucca. Interpreti di questa spirituale partitura saranno l’Orchestra del Teatro Nazionale di Tirana e il Coro del Festival Puccini diretti dal Maestro Toufic Maatouk, solisti Raffaele Abete (tenore) e Armando Likaj (baritono) .

La celebrazione andrà avanti in serata con un intenso programma organizzato dalla Fondazione Simonetta Puccini e che prevede nell’Auditorium Simonetta Puccini, alle 20,15, la proiezione del documentario "Giacomo Puccini: I paesaggi dell’anima"; alle 21,15 la diretta del concerto dal Teatro alla Scala Giacomo Puccini 1924-2024, e alle 23 la proiezione del documentario "Il codice Puccini".

Per l’intera giornata del 29 novembre il piazzale Belvedere sarà animato dalla musica del Maestro filodiffusa e sarà possibile rendere omaggio alla tomba del Maestro nella Cappella della Villa Museo ad ingresso libero.