Un ricco weekend di esposizioni. Pittura coreana e grafica digitale

Fine settimana con tre nuove mostre in apertura. Sabato alle 16 la sala del San Leone, in zona Porta a Lucca, accoglierà “Natura è: la magia della luce”, esposizione delle 40 foto finaliste del 14° concorso Andrea Pierotti, organizzato dalla sezione Versilia di Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) con il patrocinio del Comune, del Parco Apuane e del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia per ricordare il giovane presidente scomparso nel dicembre 2010, ad appena 41 anni. Ancora sabato, alle 17,30, nella sala delle Grasce aprirà “Ibridazioni”, la personale di Dario Barsottelli: un percorso che esplora il dialogo costante tra scultura, grafica digitale e fotografia e mette in luce l’abilità dell’artista nel fondere linguaggi visivi e sonori, un connubio che riflette anche la sua esperienza come sassofonista jazz.

Domenica alle 18, invece, il palazzo municipale di piazza Matteotti accoglierà “Minhwa”, collettiva promossa dalla galleria Ilbaekheon per celebrare l’antica tradizione pittorica coreana, caratterizzata da simbolismo e raffinate tecniche decorative e interpretata da 45 artisti contemporanei. Fra centro storico e Marina proseguono le altre occasioni d’incontro con l’arte: lungo via Sant’Agostino “Apuane”, la vivace installazione muraria di Tano Pisano; nella chiesa e nelle sale del Complesso monumentale agostiniano “Il balcone del cielo”, l’antologica di Franca Pisani; infine, a Tonfano, la mostra diffusa “Omaggio agli Artigiani”. Giorni e orari di apertura di tutte le sedi espositive sul sito del Museo dei Bozzetti, sezione “Eventi”.