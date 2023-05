Un reparto tecnologico Sarà anche a ‘Robotica’

La Riabilitazione dell’ospedeale “Versilia” sarà presente al Festival della Robotica di Pisa. Sabato 2 giugno nella sede degli Arsenali Repubblicani, si svolgerà l’evento dal titolo “Robotica, dispositivi e intelligenza artificiale per la riabilitazione e la l’assistenza”, che vedrà come relatori i principali ricercatori italiani, e non solo, che da tempo si occupano di queste tematiche.

Una delle relazioni della giornata, dal titolo “Robotica ed altre tecnologie integrate per la riabilitazione dell’arto superiore” è stata affidata al direttore della Riabilitazione dell’ospedale Versilia Federico Posteraro, che aveva già partecipato alle precedenti edizioni.

“E’ un piacere, oltre che un onore - evidenzia il dottor Posteraro - partecipare a questo evento che, pur essendo concepito con spirito divulgativo e non solo scientifico, è occasione di confronto con diversi scienziati che si occupano di questo settore il cui sviluppo è ormai tumultuoso”.

Il Festival è quindi occasione per far conoscere, anche ai non addetti ai lavori, come le tecnologie avanzate stiano sempre più entrando a far parte del mondo sanitario, riabilitazione compresa. Come noto, all’ospedale Versilia è attivo da tempo un laboratorio di ricerca congiunto con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa all’interno del quale si affrontano proprio le modalità di utilizzo di robot, spesso prototipi non ancora in commercio, e altre tecnologie avanzate, come la realtà virtuale, per favorire il recupero di disabilità motorie e cognitive.