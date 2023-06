Un pullman ogni due ore Gli operatori protestano "Per i turisti è un’odissea"

Quando sono scesi alla stazione l’autobus per andare a Marina era partito da pochissimi minuti. Hanno guardato la tabella degli orari speranzosi di un’attesa tutto sommato breve. Vana illusione: il bus successivo era in programma dopo due ore. Idem per il resto della giornata, con l’ultima corsa fissata alle 18.35. Presi dallo sgomento, i turisti – provenienti da Cattolica – hanno chiesto aiuto e consiglio al “Terminal bar“ trovando sulla loro strada un samaritano. Se hanno potuto raggiungere il mare in tempi brevi è grazie infatti a Edoardo Masiello, storico titolare del bar, il quale è riuscito a farli accompagnare da un amico anche perché i taxi in quel momento erano tutti occupati. Una scena non nuova, quella avvenuta ieri mattina, che secondo l’operatore una località turistica non può permettersi.

"Quei ragazzi avevano prenotato un hotel a Marina – racconta – ma senza il mio casuale intervento hanno rischiato di vedere il mare dopo ben tre ore dal loro arrivo. Questo perché i bus partono dal terminal alle 8.35, 10.35, 12.35 e così via fino alle 18.35. Se vogliamo sviluppare il turismo ci vogliono più servizi, altrimenti la gente arriva e poi scappa senza più tornare, con il rischio che spargano la voce quando tornano a casa. La nostra città non ci fa una bella figura, a differenza di Seravezza dove c’è un bus ogni ora. Il resto l’ho detto mille volte, visto che mancano servizi igienici, cartelli che indicano il centro e punti informazione, ma intanto mettiamo mano alle corse dei pullman: l’estate è iniziata". Il rieletto sindaco Alberto Giovannetti, che ha la delega al turismo, assicura che la storia avrà un seguito. "Premesso che non ho ricevuto segnalazioni ufficiali in merito – dice – e che invito Masiello, così come chiunque altro, a inviare una mail in Comune, ritengo anch’io che il trasporto pubblico vada potenziato. Ci interesseremo alla vicenda con l’azienda che gestisce il servizio, è un tema che ci sta a cuore insieme alla riqualificazione generale dell’area della stazione proprio perché la nostra città vive anche di turismo".

A proposito infine di servizi, da questo mese i due punti di informazione e accoglienza turistica di Pietrasanta (piazza Statuto) e Tonfano (via Donizetti) saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 per l’intera durata del periodo estivo.

Daniele Masseglia