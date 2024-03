Un pallino conficcato nel contatore. Ecco come si era costruito l’arma

Una parte del pallino sparato dall’uomo che in evidente stato di alterazione pretendeva di mangiare una pizza a mezzanotte e mezzo di notte in un ristorante di Massarosa, è stata ritrovata dai carabinieri intervenuti sul posto sul richiesta del titolare del locale. La borra – che è lo stoppaccio di materiale feltroso che nelle cartucce si frappone fra la carica esplosiva e la pallottola vera e propria – si era conficcata nel contatore del ristorante e per questo era stato causato il black out. Gli investigatori hanno potuto appurare che l’arma utilizzata dall’uomo che poi – come riportato nella nostra edizione di ieri – è stato arrestato, era stata fatta artigianalmente. Unendo vari pezzi di altre armi. A quanto pare aveva realizzato anche un bel lavoro. Sulla scorta degli elementi trovati i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di micaccia e detenzione di arma clandestina. Il legale ha chiesto i termini a difesa per esaminare meglio la situazione.