Un Natale di solidarietà per i ragazzi. Via alla raccolta di doni nei negozi

Un Natale di generosità verso quanti attraversano momenti di difficoltà. La Rete comunale della solidarietà, particolarmente attenta a intercettare i bisogni dei cittadini, ha promosso l’iniziativa “Offri il tuo dono di Natale” per invitare a donare giochi e materiale didattico adatto per la fascia di età dai 3 ai 15 anni. L’iniziativa si avvale della collaborazione delle associazioni aderenti a questo organismo, istituito nel novembre di due anni fa proprio con l’obiettivo di ottimizzare le risorse materiali e di volontariato delle diverse associazioni. Entro l’8 dicembre sarà possibile fare le donazioni presso i negozi aderenti e le associazioni che collaborano con la rete comunale, ovvero la San Vincenzo di Ripa-Querceta-Seravezza, il Gruppo per servire, la Croce Rossa Italiana unità territoriale di Ripa, la Croce Bianca di Querceta, la Misericordia di Seravezza e l’Anfass, l’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive. "Si tratta di una iniziativa che ripetiamo in vista delle festività natalizie – commenta l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – anche alla luce della sensibilità dimostrata l’anno scorso dai cittadini. La Rete della solidarietà, grazie all’attiva partecipazione delle associazioni aderenti, sta portando avanti importanti progetti a favore di quanti hanno difficoltà. In questo caso intendiamo fare in modo che bambini e ragazzi, dai 3 ai 15 anni, possano avere i doni come tutti i loro coetanei, per far sentire il calore della festa. Per tutti loro Babbo Natale arriverà in una giornata di dicembre, nel corso di una festa come quella organizzata l’anno scorso con grande apprezzamento dei partecipanti. Un appuntamento riservato alle famiglie seguite dalla Rete della solidarietà, con una ricca merenda e per leggere negli occhi dei bambini la felicità per un Natale capace di soddisfare le loro attese".

Fra.Na.