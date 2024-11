Un mazzo di fiori per Tartarelli

Qualcuno ha posizionato un mazzo di fiori all’ingresso del sottopasso pedonale alla stazione in omaggio a Pier Paolo Tartarelli. Qui infatti il 58enne – scomparso dopo il ricovero all’Opa di Massa – era solito fermarsi a chiedere l’elemosina. In tanti erano affezionati a quell’uomo rimasto in strada, dopo aver perso un impiego e una casa. La comunità di Vallecchia l’aveva sostanzialmente adottato: lo conoscevano i clienti del “Piccolo Bar“, il ristorante “La Brocca“ non gli negava mai un pasto e la Conad gli garantiva cibo. Purtroppo quella vita difficile l’ha messo alla prova e nei giorni scorsi ha avuto un malore. Ieri si sono tenuti i funerali.