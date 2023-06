"Un mare di solidarietà" Gli artisti per la Romagna

“Un Mare di colori…un Mare di Solidarietà” è il nome dell’iniziativa di solidarietà che l’Ucai di Viareggio, l’associazione Promo-Terr, l’Anspi zonale e la Caritas di Viareggio stanno programmando per dare un sostegno alle popolazioni alluvionate della Romagna.

Nella giornata di domenica 18 giugno (dalle 9.30 alle 19) si terrà presso il Museo della Marineria di Viareggio, l’estemporanea di pittura che vedrà coinvolti gli artisti in questa gara di solidarietà, una domenica che vede i soci Ucai coinvolti a vario titolo, infatti alle 18 i poeti dell’associazione si cimenteranno in una performance di poesia molto emozionante. "Viareggio ha un grande cuore e gli artisti ancora di più, infatti già dalla prima comunicazione, sono arrivate parecchie adesioni di pittori più o meno conosciuti che hanno aderito alla nostra iniziativa di beneficenza e solidarietà" commenta il presidente della sezione Ucai di Viareggio Alessandro Salvati. E ne cita alcuni tra i più conosciuti in zona: "Nicola Domenici, Mario Baroni, Renato Gérard, Roberto Lazzarini e Cristina Visibelli Vannelli".

Le quattro associazioni, promotrici dell’iniziativa, si augurano che oltre alla solidarietà degli artisti arrivi anche quella della cittadinanza. Infatti tutte le opere raccolte saranno in esposizione da lunedì 19 presso il salonedell’Oratorio della Chiesa di Don Bosco (con apertura pomeridiana dalle 16 alle 19), e il pubblico potrà così visionare tutti i quadri ed avrà la possibilità di fare immediatamente un’offerta a busta chiusa. Le buste raccolte durante la settimana saranno aperte sabato 24 giugno durante l’asta e sarà possibile ai presenti fare delle contro offerte. Gli organizzatori stanno lavorando per coinvolgere nell’evento finale (l’asta) anche personaggi conosciuti della musica, dell’arte e dello spettacolo di Viareggio così da coinvolgere tutta la città in questa gara di solidarietà.

"La Caritas di Viareggio è già coinvolta nell’emergenza che ha colpito la Romagna – spiega il coordinatore Carlo Ambrosini –. Oltre alla raccolta di generi di prima necessità sta organizzando una squadra di volontari per pulire le strade e gli edifici dal fango, ma dopo i primi aiuti in mezzi e materiali serviranno soldi che supportare anche la ricostruzione". Anche Don Luigi Pellegrini parroco della chiesa di Santa Rita ed assistente nazionale (Anspi) è tra i promotori dell’iniziativa insieme a Francesco Fiorini dell’associazione Promo-Terr.

Red.Viar.