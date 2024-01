Un manutentore barche per cantiere navale

MANUTENTORE IN CANTIERE

Contratto di apprendistato della durata di 36 mesi per una futura assunzione a tempo indeterminato nel cantiere navale Punto Arno S.r.l. sito a Marina di Pisa. Lavori di manutenzione e ripristino di imbarcazioni, sia internamente che esternamente, lavori di resinatura, carenaggio, lavori elettrici e idraulici, manutenzione e pulizia del cantiere e assistenza ai clienti negli ormeggi. Cv a: [email protected]

2 BARISTI

Per campeggio sito a Marina di Massa si selezionano due baristi, è richiesta la conoscenza della lingua Inglese. Lavoro su turno spezzato (7:30-10:30 18:30-23:30), lavoro stagionale a tempo determinato anche nei festivi e nei week-end. No vitto, no alloggio. Avvio lavoro: maggio - settembre. CV a [email protected]