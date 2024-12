"Un lavoro redditizio come quello passato"

VIAREGGIOSono regali ben incartati, infiocchettati a tema, con sopra la loro firma, quelli che saranno scartati alla luce delle illuminazioni natalizie dei salotti viareggini. Tra una sciarpa, un maglione o una giacca per affrontare l’anno nuovo, guardando, con occhio malinconico ma speranzoso allo stesso tempo, a quello passato. A ciò che è stato, a ciò che si è vissuto e lavorato, senza rimpiangere niente, ma anzi osservare, a quello che è andato, con riconoscenza e gratitudine. Nella vita, così come nel lavoro.

Come Alioscia Taccola, proprietario del negozio di abbigliamento Easyshop che affaccia su Piazza Garibaldi, fa, anche nella folla di clienti che, soprattutto di questo periodo, si accalca tra le grucce e gli abiti del suo locale, alla ricerca del regalo perfetto per fidanzati, amici o famigliari. E lo fa, con l’umiltà di chi, con sacrificio e impegno, lavora senza mai volere troppo, o troppo poco, rispetto a quello che, già, è riuscito a conquistare con anni di lavoro e che, ancora, grazie anche all’affetto dei clienti, riesce a mantenere stabile.

"È stato un anno iniziato molto lentamente, rispetto allo scorso, e avevamo paura che Natale non partisse, ma così non è stato - racconta Taccola - E per questo sono molto felice, da dire che non vorrei niente di diverso da questo, sotto il mio albero. Vorrei che le cose non cambiassero nemmeno l’anno prossimo, perché i numeri tornano, e l’incremento c’è stato".