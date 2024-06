Un laboratorio di inclusione. L’esperienza di Laborandia verso una nuova stagione: "È diventata una famiglia"

È partito, nell’estate del 2023, come un centro estivo sperimentale. Poi, col passare delle settimane, "Si è trasformato in una meravigliosa famiglia allargata" dice l’assessora al sociale del Comune di Viareggio, Sara Grilli. Per questo “Laborandia. Tutti i colori delle emozioni“ – avviato lo scorso 19 giugno, fino al 10 settembre – si è allungato per tutto l’inverno, fino alla fine di questa primavera. Ed ora è (quasi) pronto a vivere una seconda stagione.

“Laborandia“ è un progetto dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 14 anni con difficoltà di socializzazione e gravi disabilità, finanziato interamente dal Comune di Viareggio, con il supporto tecnico di ICare, attraverso gli operatori della cooperativa G. Di Vittorio, in collaborazione con la Fondazione “Ti amo”. "Un anno fa – racconta l’assessora Grilli – con l’amministrazione abbiamo pensato di mettere a disposizione dei bambini e della bambine con diverse fragilità uno spazio d’incontro, con personale qualificato, oltre ad un animatore professionale, che potesse sostenere il loro percorso di socializzazione e di sviluppo creativo, supportandoli nella crescita e nell’apprendimento di nuove abilità. E supportando, concretamente, anche i genitori nel periodo di interruzione dell’attività scolastica".

Un vero e proprio centro estivo che è stato attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, e scandito da numerose attività: da quelle ludico ricreative di gioco percettivo e motorio, relative al controllo e scoperta del corpo, allo sviluppo delle capacità sensoriali; fino a quelle espressive, attraverso il disegno, la pittura, l’arte della cartapesta... Tese a stimolare la fantasia, ma anche la corretta percezione dello spazio e la coordinazione. E poi il teatro, come strumento di consapevolezza per comprendere come ogni diversità possa trasformarsi in una fonte di originalità.

"Alla fine di questa esperienza, lo scorso settembre – prosegue l’assessora al sociale –, ho ricevuto dalle famiglie dei bambini e dei ragazzi che hanno partecipato al centro estivo un lunga lettera, in cui manifestavano l’importanza di non perdere questo patrimonio di legami che si erano creati durante l’estate. E anche di progressi. E così abbiamo deciso di investire ancora in questo prezioso progetto", affinché l’inverno non gelasse tutte le conquiste fatte.

Il centro “Laborandia“, ospitato negli spazi della Fondazione “Ti amo“, è dunque ripartito a dicembre e, e in parallelo con gli impegni scolastici, è rimasto aperto due pomeriggi a settimana fino alla fine di maggio. Proseguendo con i suoi laboratori, organizzando momenti di festa e condivisione, cementando le giovani amicizie e promuovendo il senso più profondo di comunità. In cui nessuno resta indietro, o può sentirsi solo. "E adesso – annuncia Grilli – forti dell’esperienza maturata siamo pronti a ripartire con la programmazione estiva"

A giorni arriverà infatti al voto della giunta Del Ghingaro la delibera per dare un futuro (e dunque nuove risorse) a “Laborandia“, che sarà ancora attivo da metà giugno fino a metà settembre. "E le modalità – informa l’assessora al sociale – restano sostanzialmente le stesse della scorsa estate, con attività garantite dal lunedì al venerdì ,dalle 9 alle 12.30. Quello che vorremmo fare in più – conclude Grilli – – è ampliare l’offerta, provando ad accogliere un numero maggiore di bambini e ragazzi. Lo scorso anno avevamo la possibilità di inserirne 14 al giorno, ognuno seguito da un operatore specializzato".

Martina Del Chicca