“Un giro di tè“ dedicato alla tutela dell’ambiente

Un evento, quello che si terrà domani, dalle 16 alle 19, che unirà la convivialità dello spazio dell’Hotel Palace, e degli appuntamenti organizzati “Un giro di tè“, con la colonna sonora eseguita al pianoforte da Adriano Barghetti, con l’impegno e la tutela dell’ambiente dell’associazione Marevivo. L’incontro tra le due realtà sarà anche l’occasione di assistere e visitare la mostra itinerante “Only One: One Planet, One Ocean, One Health”, attualmente a bordo anche della nave Vespucci, ed incentrata sui temi della transizione ecologica e alimentare. L’appuntamento consentirà di conoscere da vicino le attività della delegazione toscana di Marevivo, con ospite d’eccezione la stilista siciliana Natalie Rossi per presentare la collaborazione con il suo brand “Mollo Tutto”, realizzato con materiali recuperati dai fondali marini.