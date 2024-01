Un fine settimana all’insegna dell’arte

Weekend ricco di eventi. Nella sala del San Leone “Orizzonti Essenziali” di Massimo D’Aiuto sculture in marmo, bronzo e legno accompagnate da disegni preparatori. Qui domenica alle 17 degustazione di vini della cantina “Cà di Frara” accompagnata da prose di Nicola Nuti, Bruno Gaudieri e Tommaso Agujari. In Sala delle Grasce la pittura di Anne Shingleton con le “Cime di Marmo – I misteri della luce”, dipinti mai esposti. Al Complesso di Sant’Agostino “Invisible Cities” di Veronica Gaido, scatti ispirati all’omonimo romanzo di Calvino; “Mostra del Giallo Mondadori”, nella chiesa “Le idee geniali” di Giulio Cappellini. Al museo archeologico Bruno Antonucci “Exploring the Ego of Times”. Nel Battistero del Duomo 250 presepi artigianali “Il Natale nelle piccole cose”( foto)