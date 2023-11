Un doppio guasto ha messo ko le linee. Il servizio ripristinato dai tecnici dell’Enel

Un lungo black out si è verificato nella tarda mattinata di ieri in Darsena creando non pochi disagi a diverse aziende nautiche, ma anche ad attività commerciali e residenti. Secondo quanto accertato dall’Enel lungo la linea elettrica interrata che alimenta il polo nautico in Darsena, si è verificato un disservizio elettrico a causa di un doppio danneggiamento su due punti del cavo. Le squadre operative di E-Distribuzione – coadiuvate dal Centro Operativo, che ha ripristinato il servizio con manovre in telecomando per una parte della clientela collocata in porzioni di rete cosiddette controalimentabili da linee di riserva – sono intervenute sul posto per eseguire operazioni di modifica assetto del sistema elettrico ed effettuare l’individuazione dei punti precisi per il successivo ripristino dei tronchi di rete danneggiati. Nel frattempo è in fase di installazione un cavo attrezzo, ovvero un tratto di linea componibile in esterno in sostituzione del cavo fuori servizio, ed è in arrivo anche una power station, gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza che rimarrà temporaneamente sul posto a garanzia dell’approvvigionamento elettrico. La totale normalità tornata alle 17.