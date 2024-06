Un depuratore “raddoppiato“. I lavori da 9milioni vanno avanti

Proseguono i lavori di GAIA, che dovrebbero concludersi a fine anno, per il “raddoppio del depuratore”, il maxi progetto di ampliamento dell’impianto da 9 milioni di euro, che ha l’obiettivo di mettere in grado l’infrastruttura di gestire, con estrema flessibilità, anche i picchi di “extra lavoro” in arrivo nel periodo estivo, dovuto all’afflusso di turisti. Le strutture in cemento armato sono state recentemente edificate e sono in stato di avanzamento le nuove strumentazioni, che costituiranno la nuova linea del depuratore, a potenziamento e supporto di quella già esistente. Il depuratore, in una zona rurale distante meno di 3 km dal mare, ha lo scopo, scrive il gestore, "di trattare i carichi, anche a tutela delle acque di balneazione, di lavorare in maniera sempre più sostenibile e di ottimizzare i processi, il potenziamento della disinfezione, l’abbattimento dei cattivi odori, il contenimento dei consumi energetici e dei costi di manutenzione".