Un carrello di solidarietà. Sabato torna la raccolta per il "Banco alimentare"

VERSILIA

L’incertezza per il futuro, le brutte notizie sulle guerre, l’inesorabile scomparsa del ceto medio fagocitato da inflazione e aumento dei tassi di interesse ha fatto lievitare la povertà in Versilia. Sabato prossimo, 18 novembre, “Il Germoglio“ coordinerà la “Raccolta del Banco Alimentare Nazionale” per la Toscana che sarà realizzata assieme alle altre associazioni di volontariato della nostra riviera (circa 15, tra cui Gruppo Vincenziano e Caritas di San Paolino e Don Bosco di Viareggio) in 20 supermercati. Si va da Viareggio (i vari Penny Market, la Lidl, le Conad, l’Eusospin, l’Esselunga e la Pam) passando per a Lido (Esselunga) e Camaiore (Sigma, e Conad) fino a Pietrasanta (le Coop e le Conad). I generi alimentari verranno stoccati nell’ex Centrale del Latte ai Macelli concessa in comodato d’uso dal Comune di Viareggio fino al 12 gennaio. I beni saranno poi divisi tra le varie associazioni. Alla raccolta danno una mano anche le Misericordie di Viareggio, Torre del Lago e Lido e la Croce Verde di via Garibaldi. "Speriamo di riuscire a fare una buona raccolta – confida Sirio Orselli, presidente del Germoglio – perché alle associazioni mancano, per via della crisi, delle restrizioni, dell’inflazione e di altri brutti motivi, l’olio, che è arrivato a prezzi alle stelle, ma anche pasta, latte, zucchero, biscotti e tutti i generi alimentari di prima necessità. Facciamo appello a tutti, oltre che ai nostri volontari, per darci una mano, perché le persone in difficoltà aumentano"

D.P.