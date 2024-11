Un carrello da riempire di solidarietà

La scomparsa del ceto medio fagocitato dall’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse, l’incertezza per il futuro, le brutte notizie sulle guerre, la mancanza di lavoro, spesso mal pagato, ha fatto lievitare la povertà in Versilia. Per questa serie di motivi ed altri ancora l’organizzazione di volontariato “Il Germoglio” sabato (16 novembre 2024) coordinerà in Versilia, come tutti gli anni, la “Colletta del Banco Alimentare Nazionale” per la Toscana, ossia una raccolta di beni alimentari assieme ad altre 15 associazioni di volontariato della nostra riviera. "Ringraziamo il Comune di Viareggio – commenta Sirio Orselli, Presidente del Germoglio – che ci ha dato in comodato d’uso gratuito i locali dell’ex Centrale del Latte per conservare gli alimenti e stoccarli".

La raccolta si svolgerà in 20 supermercati: si va da Viareggio (Penny Market del Campo D’Aviazione e del Marco Polo, la Lidl della Migliarina, la Coop in zona Cittadella, Conad al Varignano, Eurospin al Varignano, le Conad di via Filzi e via Ciabattini, l’Eusospin al Varignano, l’Esselunga di via Aurelia, la Pam a Largo Risorgimento) passando per Lido (Esselunga), Camaiore (Sigma e Conad), Pietrasanta (IN’s, le Coop e le Conad) fino al Penny di Massarosa.

Tra le associazioni impegnate nella Raccolta ci sono: gli Alpini di Massarosa e Camaiore, l’Associazione 5 spighe di Massarosa, il Gruppo Vincenziano di Viareggio e le Caritas di San Paolino e Don Bosco di Viareggio, gli Scout di Viareggio, Pietrasanta e Camaiore, le parrocchie della Migliarina e di Sant’Antonio e diversi operatori di altre chiese, Azzurra e Grano di Valdicastello, il gruppo Avventisti della Versilia.

I generi alimentari verranno stoccati, come detto, nell’ex Centrale del Latte (da tempo, ahimè, trasferita a Pisa) per poi essere divisi tra le varie associazioni in proporzione ai loro assistiti. I mezzi usati saranno messi a disposizione del Germoglio e delle Misericordie di Viareggio e Torre del Lago, la Croce Verde di Viareggio e la Misericordia di Massarosa, ma anche veicli di privati. "Porteremo 1500 cartoni la mattina di sabato nei punti vendita – anticipa Orselli – e speriamo di riuscire a fare una buona raccolta, perché sempre più persone sono in difficoltà e l’indigenza, in Versilia, aumenta giorno dopo giorno. Alle associazioni mancano, per via della crisi, soprattutto olio, che è arrivato a prezzi alle stelle, pasta, latte, zucchero, biscotti e tutti i generi alimentari di prima necessità. Facciamo appello a tutti, oltre che ai nostri volontari, per darci una mano dalle 16 alle 21 di sabato per lo stoccaggio degli alimenti. Purtroppo molti settori, come il commercio, sono andati in crisi e molta gente non riesce più ad inserirsi nel mondo del lavoro che sta cambiando. Non è un buon momento per tanti, chi può aiuti chi ha bisogno". Anche con piccolo gesto può valere tanto...

Dario Pecchia