Un caldaista esperto Commessa di biancheria

MANUTENTORE CALDAIE

Gds srl di Camaiore cerca per manutenzione ordinaria e straordinaria (come riparazionisostituzioni, guasti blocchi e malfunzionamenti) di impianti termici, impianti frigoriferi, impianti autoclave; Verifiche preventive sugli impianti. Disponibile ad effettuare turni di reperibilità a rotazione su territorio provincia di Lucca, massa, Carrara , Pisa, Pistoia, Firenze, Livorno con uscite giornaliere. In possesso di patente B, abita entro un raggio di 50km dalla sede. www.indeed.com

ADDETTA ALLE VENDITE

Personale per ampliamento staff per negozio di biancheria per la casa Innovazione a Forte dei Marmi.

Contratto a tempo determinato per 4 mesi, disponibilità a lavorare su turni serali per il periodo estivo LuglioAgosto. www.indeed.com