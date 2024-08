Un altro incidente sulla Sarzanese. Coinvolte quattro auto, due feriti

È una scena vista e rivista mille volte. Con la dea bendata che ha limitato i danni in uno slancio di generosità. Sempre in quel punto: il famigerato dosso lungo la Sarzanese, in località Baccatoio. È successo ieri poco prima delle 8. La macchina arriva da sud e all’altezza del dosso si ferma perché deve svoltare a sinistra in via del Castagno. Da dietro arrivano altre auto, pure loro dirette a Pietrasanta. La prima tampona quella ferma con la freccia, una seconda macchina tampona a sua volta quella che la precede, uno dei due automobilisti perde il controllo e invade la carreggiata opposta, scontrandosi frontalmente con una quarta macchina che procedeva invece verso sud.

I residenti della zona, attirati dai tre "botti" consecutivi, sono scesi in strada e hanno temuto il peggio. Invece, a livello di bollettino, è andata bene: due persone ferite, di cui una portata all’ospedale “Versilia“ dall’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta per accertamenti a causa di dolori all’addome e a un braccio. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale, costretta a deviare la circolazione fino alle 10,30 passate in modo da effettuare i rilievi del caso, ascoltare le persone coinvolte e ricostruire la dinamica. Tre ore di inevitabile caos, perché in territorio pietrasantino il traffico è stato interrotto dalla rotonda in cima a via Santini fino al Baccatoio e in territorio camaiorese all’altezza della rototaria tra la Sarzanese e via Arginvecchio. Disagi soprattutto per chi andava o veniva da Valdicastello, ma la possibilità di transitare da via del Castagno ha consentito quanto meno di rimediare, sebbene dopo lunghi giri.

Tirato un sospiro di sollievo per le sorti degli automobilisti, i residenti hanno riproposto la solita domanda: "Cosa si aspetta a mettere il dosso in sicurezza? Perché – chiedono due pensionati, che di incidenti lì ne hanno visti parecchi – non piazzano un cartello luminoso per chi viene da sud? La visibilità è ridotta e i pericoli abbondano". A livello pratico dovranno rassegnarsi: l’assessore alla viabilità Andrea Cosci rivolge solo un appello. "È una strada ad alta percorrenza – dice – e dal punto di vista normativo non possiamo installare dei dissuasori. Al momento non sono previsti neppure dispositivi fissi come gli autovelox. Faccio però un appello alla prudenza a chi percorre quel tratto. Per fortuna l’incidente non è stato grave, ma oltre alla sicurezza l’altro problema è che quando ci sono incidenti del genere si blocca tutta la circolazione perché è una strada che collega Pietrasanta a Camaiore".