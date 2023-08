Ultimo saluto a Luca Gualtieri a Viareggio: "Eri un fiore nel deserto"

"Sei e sarai per sempre il mio fiore nel deserto". Con queste parole Azzurra ha salutato Luca. Ha scelto una delle ultime foto per ricordarlo felice, sulla prua di una barchetta in mezzo al mare in una delle tante avventure che hanno condiviso da quando si sono conosciuti. E innamorati. Un incontro che aspetti per una vita, e che poi, la vita, te la cambiano in meglio. Perché "Luca era così, portava la felicità" raccontano gli amici che ieri si sono stretti attorno ad Azzurra e alla grande famiglia di Luca Gualtieri, scomparso a 29 anni.

Alla Croce Verde in tantissimi si sono fermati per dare ultimo saluto a Luca, o “Flash“ com’era soprannominato. Per cercare di portare un po’ di conforto a suo papà Giancarlo, alla mamma Barbara, alla sorella Vittoria e al fratello Simone. Luca era il più grande dei tre, il punto di riferimento. La prima gioia di questa bellissima famiglia, a cui non servivano occasioni speciali per ritrovarsi. Ogni giorno era giusto, e non mancavano risate, abbracci, foto sotto l’albero di Natale, allo stadio a vedere la Juventus, ai rioni o sul divano per un film. Anche i dipendenti dell’Av Service, l’azienda di autoricambi dove Luca lavorava come addetto alle vendite, ieri hanno voluto raccontare di lui: "Era una persona buona, educata, appassionata. Proprio per questo amata e rispettata da tutti. Solo 29 anni, ma vissuti intensamente: una grande compagnia di amici, i compagni di squadra, la famiglia unita, la fidanzata e poi noi tutti, i suoi colleghi, che lo ricordiamo con enorme affetto". Stamani alle 10.30 nella chiesa di San Paolino sarà celebrata la messa, l’ultimo saluto "ad un ragazzo speciale".

Come un fiore nel deserto...